Около 4% россиян не любят шашлыки

Фото: Динар Фатыхов

Шашлык остается любимым летним блюдом для подавляющего большинства населения. Свинина уверенно лидирует в предпочтениях, 43% опрошенных назвали ее лучшим вариантом для приготовления шашлыка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

На втором месте расположилась курица (20%), за ней следует баранина (14%). Говядина и индейка оказались менее популярны, их выбрали 9% и 4% респондентов соответственно. Другие виды мяса (крольчатина, утка и т.д.) указали лишь 2% участников опроса. 4% затруднились с ответом. Примечательно, что лишь 4% россиян заявили о своей нелюбви к шашлыкам.

Существуют и гендерные различия в предпочтениях: мужчины чаще выбирают свинину и баранину, тогда как женщины вдвое чаще мужчин отдают предпочтение курице и индейке. Однако, свинина остается на первом месте и у женщин. Интересно, что среди россиян старше 45 лет свинина особенно популярна — её выбирает каждый второй. Более высокая доля любителей баранины (18%) также наблюдается в этой возрастной группе. Молодежь (до 35 лет) чаще других предпочитает шашлык из курицы (28%).

Напомним, 43% жителей Казани назвали окрошку любимым летним блюдом. На втором месте — шашлык (33%), на третьем — свекольник (5%).

Рената Валеева