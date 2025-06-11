Дарчиев: Россия и США ведут переговоры об упрощении визового режима

Фото: Максим Платонов

Посол России в США Александр Дарчиев заявил в интервью ТАСС о начале предметных переговоров с американской стороной по упрощению выдачи виз российским гражданам. Это первое интервью посла с момента его прибытия в Вашингтон 26 марта.

Дарчиев подчеркнул, что нынешняя процедура получения американской визы крайне сложна и длительна, затягивается на год и более. Российские граждане вынуждены обращаться за визами в третьих странах, что создает дополнительные трудности и финансовые издержки. Посол выразил надежду на скорейшее разрешение этой проблемы.

Кроме того, российская сторона настаивает на смягчении ограничений на передвижение персонала российских дипмиссий по территории США. По словам Дарчиева, в настоящее время число дипломатов, освобожденных от необходимости подавать уведомления о поездках за пределы 25-мильной зоны, крайне ограничено. Россия зеркально ответила на действия США, и теперь, по мнению посла, пришло время вернуться к нормальному режиму взаимных поездок.

Рената Валеева