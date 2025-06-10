Сборная России крупно обыграла Белоруссию в товарищеском матче в Минске
Гладышев забил четыре гола
Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче в Минске со счетом 4:1. Все четыре гола в составе российской команды забил Ярослав Гладышев.
Вингер московского «Динамо» трижды отличился в первом тайме — на 21-й, 24-й и 33-й минутах игры. После перерыва (52-я минута) Гладышев отправил в ворота белорусов четвертый мяч. У хозяев поля единственный гол в активе защитника Вадима Пигаса.
Российские футболисты завершили выступления в текущем сезоне. Ранее в июне сборная России в Москве сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 1:1.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут осенью, соперники пока не определены. Напомним, сборная Россия отстранена от официальных международных турниров с весны 2022 года. С тех пор россияне проводят исключительно товарищеские игры.
Сборная Белоруссии — Сборная России — 1:4 (0:3)
Голы:
0:1 — 21, Гладышев (Горшков)
0:2 — 24, Гладышев
0:3 — 33, Гладышев (Пиняев)
0:4 — 52, Гладышев (Сергеев)
1:4 — 54, Пигас (Громыко)
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