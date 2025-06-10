Сборная России крупно обыграла Белоруссию в товарищеском матче в Минске

Гладышев забил четыре гола

Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче в Минске со счетом 4:1. Все четыре гола в составе российской команды забил Ярослав Гладышев.

Вингер московского «Динамо» трижды отличился в первом тайме — на 21-й, 24-й и 33-й минутах игры. После перерыва (52-я минута) Гладышев отправил в ворота белорусов четвертый мяч. У хозяев поля единственный гол в активе защитника Вадима Пигаса.

Российские футболисты завершили выступления в текущем сезоне. Ранее в июне сборная России в Москве сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 1:1.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут осенью, соперники пока не определены. Напомним, сборная Россия отстранена от официальных международных турниров с весны 2022 года. С тех пор россияне проводят исключительно товарищеские игры.

Сборная Белоруссии — Сборная России — 1:4 (0:3)

Голы:

0:1 — 21, Гладышев (Горшков)

0:2 — 24, Гладышев

0:3 — 33, Гладышев (Пиняев)

0:4 — 52, Гладышев (Сергеев)

1:4 — 54, Пигас (Громыко)

Зульфат Шафигуллин