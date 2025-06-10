МВД предложило добавить данные о погибших выпускниках в рейтинг автошкол

Фото: Динар Фатыхов

МВД России может включить информацию о выпускниках автошкол, погибших в ДТП, в новый рейтинг учебных заведений. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов на заседании в Госдуме, пишет РИА «Новости».

— Мы же хотим сделать только одно — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них, — рассказал Зубов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комитет Госдумы по транспорту уже рекомендовал принять законопроект о контроле качества обучения в автошколах. В нем предлагается разработать перечень показателей для оценки эффективности работы учебных заведений, установить периодичность проверок и наделить МВД полномочиями по составлению рейтингов. Эти данные будут публиковаться в интернете.

На пленарном заседании во вторник Госдума приняла законопроект в первом чтении. Изменения планируется внести в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».

Ранее автошколы раскритиковали идею МВД оценивать их работу по аварийности выпускников.



Анастасия Фартыгина