Республиканская инфекционная больница стала лучшим специализированным учреждением Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Высокой награды удостоилась Республиканская инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова в номинации «Лучшее специализированное учреждение» премии «Врач года — Ак чәчәкләр — 2025». Об этом сообщили на церемонии вручения премии «Врач года — Ак чәчәкләр — 2025» в Казани.

Церемония награждения прошла сегодня в МВЦ «Казань Экспо» при участии руководства республики. Лауреата в этой номинации объявил депутат Госсовета Татарстана Владимир Вавилов.

Медицинский коллектив больницы регулярно демонстрирует высокие показатели в оказании специализированной помощи, что и было отмечено при присуждении награды. Учреждение продолжает развиваться и совершенствовать качество предоставляемых услуг.

Напомним, что замглавврача ДРКБ по медицинской части Лилия Басанова удостоена звания «Врач года — 2025».

Анастасия Фартыгина