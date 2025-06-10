Татарстан вошел в топ-10 регионов по итогам Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Фото: Мария Зверева

Татарстан вошел в топ-10 по итогам VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В этом году в олимпиаде приняли участие более 185 тыс. студентов из 89 регионов России, которые соревновались в 71 направлении, сообщили в пресс-службе олимпиады.

Татарстанские студенты завоевали 86 дипломов.

— Высокая активность студентов региона и их выдающиеся результаты демонстрируют, что здесь формируются кадры для будущего России, — подчеркнул Андрей Бетин, гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Он добавил, что студенты Татарстана проявили себя в таких направлениях, как «Лечебное дело и педиатрия», «Спорт и физическая культура», «Программная инженерия» и других.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дипломанты олимпиады получат возможность пройти стажировки в крупных компаниях и льготы при поступлении на следующую ступень образования. Медалисты смогут рассчитывать на денежные премии до 300 тыс. рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» проводится с 2017 года и представляет собой платформу для проверки знаний и навыков студентов. Она охватывает 71 предметную область и ежегодно расширяется с учетом потребностей рынка труда. Миссия олимпиады — поддержка национального кадрового суверенитета и развитие молодежи в России.

За восемь сезонов в олимпиаде участвовали более 1,4 млн студентов, из которых более 28 тыс. получили возможность льготного поступления в ведущие вузы.

Накануне в Казани торжественно встретили победителей Международной олимпиады по химии. Олимпиада проходила в Ташкенте, где четыре школьника из России завоевали медали. Золотые награды получили Азамат Шарафиев из школы №9 и Саид Нургаянов из лицея №131 в Казани.

Анастасия Фартыгина