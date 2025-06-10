Победитель конкурса патриотической песни в Казани получит 300 тыс. рублей

Финальный концерт пройдет 12 июня у «Чаши»

Фото: Реальное время

Обладатель Гран-при Первого республиканского конкурса патриотической песни в Казани получит приз в размере 300 тыс. рублей и сможет записать свой хит с дальнейшим продюсированием. Об этом передает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на первого заместителя министра культуры Татарстана Юлию Адгамову.

За первое место в номинации «Лучшая песня» предусмотрен приз 100 тыс. рублей. Автор «Лучшей музыкальной композиции» получит 150 тыс. рублей. Победители в номинациях «Лучший текст» и «Лучшее исполнение» получат по 100 тыс. рублей.

Обладатели вторых и третьих мест в каждой из перечисленных номинаций также смогут бесплатно записать свои песни и получить помощь в их продюсировании.



С участниками конкурса будет продолжена работа, чтобы помочь их дальнейшему творческому развитию, отметила Юлия Адгамова.

Финальный этап конкурса пройдет на площадке у «Чаши» в День России 12 июня. Начало в 15.00. Среди лауреатов первого конкурса выступят уникальный хор жен участников СВО, а также группы «Волга-Волга» и «Добробат».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в День России 12 июня в Казани пройдет фестиваль «Мозаика культур».



Дарья Сайфиева