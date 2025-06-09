В Казани пройдет фестиваль «Мозаика культур» в День России

Фото: Динар Фатыхов

12 июня в Казанском кремле состоится республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Мероприятие, направленное на укрепление единства народов Татарстана, сохранение культурного многообразия и традиционных ценностей, будет проходить с 11.00 до 15.00. Об этом сообщили представители Дома дружбы народов Татарстана.

Перед началом фестиваля пройдет Парад дружбы, в котором участники в национальных костюмах пройдут по территории кремля. Шествие поддержат и муниципальные районы республики.

Основные события фестиваля развернутся во внутреннем дворе Присутственных мест. Здесь будут работать национальные подворья, выставка-ярмарка мастеров, мастер-классы, народные игры и открытый лекторий. Темы лекций включат «Историю формирования многонационального российского государства» и «1945—2025. Вехи ратных побед России».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На главной сцене фестиваля выступят Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии России, фолк-группа «Узорица», а также другие творческие коллективы. Для тех, кто не сможет прийти, организуют онлайн-трансляцию в паблике «ВКонтакте» Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана.

Напомним, что в связи с празднованием Дня России 12 июня в столице Татарстана будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах.



Анастасия Фартыгина