Злостный нарушитель ПДД стал причиной смертельного ДТП в Рыбно-Слободском районе
В Рыбно-Слободском районе Татарстана 8 июня произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
За рулем автомобиля Lada находился 18-летний водитель со стажем управления всего 5 месяцев. Как выяснили сотрудники ГАИ, он являлся злостным нарушителем ПДД.
— Водитель 128 раз нарушил ПДД, львиная доля (89 раз!) — это превышение скорости. Оплатить он соизволил только три штрафа из 128, — сообщили в ГАИ.
В результате ДТП погиб 18-летний пассажир Lada.
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