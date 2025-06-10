В Татарстане предупредили об ухудшении погоды 11 июня
ГУ МЧС России по Татарстану предупредил об ухудшений погодных условий в ближайшие сутки.
Вечером 10 июня, ночью и днем 11 июня на территории республики ожидаются грозы, сильные ливни, шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с, местами порывы ветра могут достигать 23 м/с. Не исключено выпадение града.
МЧС рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону экстренных служб: 112.
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