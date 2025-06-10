На фестивале «Каракуз» в Альметьевске ожидают 100 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

В этом году участие в этно-модерн-фестивале «Каракуз» могут принять 100 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Татнефти» по соцразвитию и организатор фестиваля Ренат Мамин на пресс-конференции.

— Каждый год фестиваль посещает около 100 тыс. человек. В этом году ожидаем примерно такое же количество, хотя мы не ставим себе целью какую-то определенную цифру, — отметил Мамин.

В этом году «Каракуз» в Татарстане проводится в пятый раз. С 18 июля по 3 августа жителей Альметьевска и гостей города ждет не менее 18 различных мероприятий. В программе: фестиваль анимации, показы мод, уличные театральные показы, фестиваль хореографии и авторской песни и многие другие.



Амбассадором мероприятия станет заслуженная артистка Татарстана, музыкальная исполнительница Саида Мухаметзянова.

Дарья Сайфиева