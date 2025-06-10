Нефтяная пленка после аварии с судном растянулась по Енисею на 30 км
Нефтяная пленка после аварии буксира ОТ-2439 на реке Енисей растянулась примерно на 30 километров, достигнув окрестностей села Курбатово Казачинского района. Это подтвердил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.
По информации МЧС России по Красноярскому краю и администрации Казачинского района, разлив произошел после того, как буксир, буксировавший две баржи, получил повреждения корпуса и рулевого управления при прохождении порога. В результате аварии в воду попало от 10 до 15 тонн дизельного топлива.
Нефтепродукты преимущественно сосредоточены на правом берегу Енисея, в прибрежной зоне и заводях. Однако часть топлива смывается течением реки в сторону судоходного маршрута, что вызывает опасения за экологическую обстановку и безопасность судоходства.
Росморречфлот сообщает, что пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий разлива.
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