Нефтяная пленка после аварии с судном растянулась по Енисею на 30 км

Фото: Динар Фатыхов

Нефтяная пленка после аварии буксира ОТ-2439 на реке Енисей растянулась примерно на 30 километров, достигнув окрестностей села Курбатово Казачинского района. Это подтвердил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.

По информации МЧС России по Красноярскому краю и администрации Казачинского района, разлив произошел после того, как буксир, буксировавший две баржи, получил повреждения корпуса и рулевого управления при прохождении порога. В результате аварии в воду попало от 10 до 15 тонн дизельного топлива.

Нефтепродукты преимущественно сосредоточены на правом берегу Енисея, в прибрежной зоне и заводях. Однако часть топлива смывается течением реки в сторону судоходного маршрута, что вызывает опасения за экологическую обстановку и безопасность судоходства.

Росморречфлот сообщает, что пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий разлива.

Рената Валеева