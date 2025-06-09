Под Красноярском ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Енисей

Фото: Динар Фатыхов

Разлив нефтепродуктов в Енисее после аварии теплохода в Казачинском районе Красноярского края оказался значительно масштабнее, чем сообщалось ранее. По последним данным, в реку вылилось не 10-15 тонн топлива, а около 30 тонн дизельного топлива. Это подтвердил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

В воскресенье на Казачинских порогах получил пробоину и частично затонул теплоход, буксировавший две порожние баржи. В результате аварии произошло значительное загрязнение реки. Нефтяное пятно уже достигло населенных пунктов Момотово и Пискуновка.

В связи с масштабами катастрофы в Казачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работают спасательные службы, следователи и прокуратура, проводящие расследование причин аварии и оценку ущерба окружающей среде. Глава района призвал население сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и ограничить пребывание вблизи реки.



Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Рената Валеева