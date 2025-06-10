Татарстанцы жалуются на работу мобильного интернета на фоне атак БПЛА

За последние часы зафиксировано 160 жалоб

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана жалуются на работу интернет-сервисов и мобильных операторов. По данным службы мониторинга DownDetector, за последние часы зафиксировано 160 жалоб на работу мобильного интернета.

Проблемы наблюдаются в нескольких городах региона — Елабуге и Нижнекамске. Пользователи сообщают о сбоях в работе операторов связи, а также перебоях в различных интернет-сервисах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня утром глава Нижнекамского района Радмир Беляев и мэр Елабуги Рустем Нуреев заявили об атаке БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, на республику было зафиксировано четыре атаки беспилотниками самолетного типа.

Возможные причины неполадок включают технические работы на серверах, DDoS-атаки, проблемы с доступом к сети Интернет на стороне провайдера, а также некорректную работу браузера или устаревшие версии приложений.



Несколько дней назад «Реальное время» сообщало, что в Татарстане зафиксированы массовые сбои в работе «Госуслуг».

Дмитрий Зайцев