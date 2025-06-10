Фицо, Лула да Силва, Додик и Овечкин внесены в списки сайта «Миротворец»*

На сайте «Миротворец»* внесли сразу несколько высокопоставленных лиц и известного спортсмена. В число фигурантов попали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик, а также российский хоккеист Александр Овечкин. Об этом пишет ТАСС.

Все упомянутые лица недавно посетили Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Администрация сайта «Миротворец»* обвиняет Лулу да Силву в «отрицании права Украины на сопротивление российской агрессии», Додика — в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо — в распространении «нарративов кремлевской пропаганды».

Что касается Овечкина, то его обвиняют в участии в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России», оправдании «агрессии против Украины» и посягательстве на суверенитет страны.

Примечательно, что ранее Фицо заявлял о готовности поддержать референдум об отмене антироссийских санкций, Лула да Силва подчеркивал важность сохранения памяти о Победе СССР над нацизмом, а Додик утверждал, что Россия на СВО защищает не только себя, но и международное право.

Сайт «Миротворец»*, созданный в 2014 году, известен публикацией персональных данных лиц, представляющих, по мнению его создателей, угрозу нацбезопасности Украины.

Рената Валеева