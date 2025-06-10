Эксперт: в 2025-м рынок коммерческой недвижимости упадет с 1 трлн до 500—600 млрд рублей

Рынок жилой недвижимости более устойчивый: в 2024 году вырос до 16 трлн рублей, в 2025-м прогнозируется сохранение на уровне 16–17 трлн рублей

В конце мая 2025 года генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих принял участие в профессиональном форуме, организованном Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА).Он представил экспертный анализ текущей ситуации и перспектив развития розничного рынка недвижимости в России.

Алексей Долгих отметил, что рынок коммерческой недвижимости в 2024 году оценивается примерно в 1 трлн рублей, однако в 2025 году ожидается сокращение до 500—600 млрд рублей. Структура рынка коммерческой недвижимости по сегментам выглядит следующим образом: офисная недвижимость занимает около 53%, складская — 22%, торговая — 15%.

Рынок жилой недвижимости остается более устойчивым: в 2024 году его объем достиг 16 трлн рублей, в 2025 году прогнозируется сохранение на уровне 16—17 трлн рублей. При этом около 5 трлн рублей приходится на ипотечное кредитование.

Отдельно Алексей Долгих подчеркнул рост интереса к промышленно-производственной недвижимости, отметив значительный потенциал для инвестиций и развития в этом сегменте. Эксперт также рассказал о влиянии изменений в законодательстве и финансовых инструментах на повышение инвестиционной привлекательности объектов недвижимости и расширение возможностей для бизнеса.

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