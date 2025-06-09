Эксперт оценил работу «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ

Известный казанский комментатор Александр Норден прокомментировал отсутствие трансферов «Ак Барса» в межсезонье. Рынок свободных агентов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открылся 1 июня. С тех пор казанский клуб не подписал ни одного новичка.

— Главное, что продлили Галимова и Сафонова. О каком молчании может идти речь? В команде есть мастера, подобран хороший состав. Была информация, что ждут открытия рынка в Северной Америке, могут поискать замену Петану. Но остальные лидеры ведь остаются — Яшкин, Миллер, вратари — никто не уходит.

Все нормально в «Ак Барсе». А что происходит в других клубах — то у них лидеры ушли, вместо них активно подписывают новичков. Если у «Трактора» уходит лучший игрок чемпионата Максим Шабанов, конечно, «Трактор» должен искать замену. А у «Ак Барса» кто ушел, кого клуб потерял? Не вижу необходимости сейчас. Да, новички будут, но когда в НХЛ откроется рынок. Так что пока все в порядке, все по плану, — сказал Норден корреспонденту «Реального времени».

Комментатор Александр Норден (справа) с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым (слева). Егор Данилов / realnoevremya.ru

Ранее «Ак Барс» продлил контракты с нападающими Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым. Оба игрока по окончании сезона могли уехать выступать в Северную Америку.

В минувшем чемпионате КХЛ «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграл московскому «Динамо» с общим счетом в серии 2:4.

Подробнее о работе «Ак Барса» на трансферном рынке в межсезонье читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин