ФАС введет скидку 50% на проезд для детей в поездах дальнего следования

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа о предоставлении круглогодичной скидки на проезд в поездах дальнего следования для россиян от 10 до 18 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, предлагается установить льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов).

Скидка будет предоставляться пассажирам от 10 до 18 лет независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения. Предполагается, что скидка будет действовать для билетов на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Предложение о скидке было поддержано Госдумой в апреле прошлого года. Министр заявил, что издание постановления станет гарантией со стороны государства в вопросах поддержки семей, а также упростит процесс получения льготы, исключив необходимость дополнительных подтверждений.

Рената Валеева