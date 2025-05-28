В I квартале 2025 года россияне увеличили объем криптоактивов до 7,3 трлн рублей
Объем криптоактивов, связанных с россиянами, в первом квартале 2024 года вырос на 51% и достиг 7,3 трлн рублей. Однако количество посещений российских пользователей на сайтах криптобирж снизилось на 0,9%, составив 165,4 млн. Об этом сообщил ТАСС.
По данным Банка России, доля россиян в общем веб-трафике криптовалютных площадок уменьшилась на 3 процентных пункта и составила 4,5%.
— Тем не менее в отчетный период объем потоков криптоактивов увеличился, — подчеркивается в обзоре.
Центробанк связывает рост интереса к криптовалютам с более мягким регулированием со стороны администрации президента США. По прогнозам ЦБ, к концу марта 2025 года россияне будут держать на кошельках криптобирж около 827 млрд рублей, из которых 62,1% составит биткоин, 22% — эфир, а 15,9% — стейблкойны.
Ключевым событием на рынке стал взлом одной из крупнейших криптобирж, в результате которого были украдены эфиры на сумму $1,4 млрд. Тем не менее руководство биржи уверяет, что средства пользователей в безопасности.
В ЦБ также подчеркивают, что поддержка криптоиндустрии со стороны США может привлечь глобальных инвесторов. Ожидается, что новые правила регулирования стейблкойнов в США повысят их безопасность и прозрачность, но это также может привести к санкционным рискам для российских компаний из-за возможных блокировок токенов.
Напомним, что биткоин снова удивил инвесторов, установив новый исторический рекорд. Цена криптовалюты поднялась до $110 тысяч, увеличившись на 3% за сутки.
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