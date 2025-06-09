Более 267 тысяч человек посетили фестиваль «Айда играть» в Уфе

Более 267 тысяч человек посетили второй Всероссийский фестиваль игр и игрушек «Айда играть», который проходил в Уфе с 5 по 8 июня. Об этом сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова на оперативном совещании в правительстве РБ.

В мероприятии приняли участие порядка 150 производителей игр и игрушек, а также ремесленники из 10 регионов России. Наибольшее количество игрушек и самые большие делегации были из Нижегородской и Кировской областей.

На фестивале прошли тематические конкурсы, лекции, спортивные турниры, выступления популярных российских артистов и сотни мастер-классов. Любимой площадкой фестиваля стал шатер студии «Союзмультфильм».

Также был отмечен День эпоса «Урал-батыр». В этот день на Главной сцене прошел спектакль Сибайского башкирского драматического театра «Подарок царя Самрау» на башкирском языке. В Национальном музее республики прошел круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы и поделились размышлениями о значении эпоса.

