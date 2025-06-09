Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосе

Обыграла сестренку Полину Кудерметову в двух сетах

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе. В стартовой игре уроженка Казани обыграла в двух сетах родную сестру Полину Кудерметову.

Встреча длилась 1 час 16 минут и закончилась победой Вероники Кудерметовой со счетом 6:3, 6:3. За игру победительница сделала девять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

Это вторая встреча сестер Кудерметовых друг с другом на взрослом уровне. Ранее также победила Вероника — 6:2, 6:2.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во втором круге Кудерметова-старшая сыграет с победительницей матча между Даниэль Коллинз (США) и Гретье Миннен (Бельгия). Полина Кудерметова завершила свои выступления на турнире.

Вероника Кудерметова заявлена под восьмым номером среди сеяных теннисисток соревнований в Хертогенбосе.



Зульфат Шафигуллин