Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосе
Обыграла сестренку Полину Кудерметову в двух сетах
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе. В стартовой игре уроженка Казани обыграла в двух сетах родную сестру Полину Кудерметову.
Встреча длилась 1 час 16 минут и закончилась победой Вероники Кудерметовой со счетом 6:3, 6:3. За игру победительница сделала девять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
Это вторая встреча сестер Кудерметовых друг с другом на взрослом уровне. Ранее также победила Вероника — 6:2, 6:2.
Во втором круге Кудерметова-старшая сыграет с победительницей матча между Даниэль Коллинз (США) и Гретье Миннен (Бельгия). Полина Кудерметова завершила свои выступления на турнире.
Вероника Кудерметова заявлена под восьмым номером среди сеяных теннисисток соревнований в Хертогенбосе.
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