Татарстанцы стали реже травиться алкоголем

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В период с января по май в Татарстане зарегистрировано 237 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что соответствует 5,9 случая на 100 тыс. населения. Этот показатель на 4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (247 случаев, или 6,2 на 100 тысяч населения). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Основную долю отравившихся составляют лица старше 18 лет (87%, или 206 случаев). На подростков (15—17 лет) приходится 6,7% (16 случаев), а на детей — 6,3% (15 случаев). Мужчины составляют 82,7% от общего числа отравившихся.

Среди несовершеннолетних наибольшее число случаев отравления зарегистрировано в Нижнекамском районе (10 случаев), Казани (9 случаев) и Набережных Челнах (7 случаев).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По социальному положению пострадавшие распределились следующим образом: 28% — неработающие, 11% — работающее население, 11,8% — пенсионеры, 10% — школьники, 2,5% — учащиеся и 36,7% — прочие.



Смертность от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за январь — май 2025 года составила 2 на 100 тыс. населения (79 случаев), что в 1,4 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (2,8 на 100 тысяч населения, или 113 случаев).

Зампред Комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил указывать на этикетках крепкого алкоголя, содержащего более 35% спирта, статистику смертей, связанных с его потреблением.



Рената Валеева