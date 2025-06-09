В Казани организовали мобильный пункт диспансеризации
Жители Казани, прикрепленные к поликлинике №21, могут пройти бесплатную диспансеризацию в мобильном пункте, расположенном во дворе дома №39 по улице Габишева. Об этом уведомляет мэрия города.
Мобильный медицинский пункт работает с 8.00 до 18.00 до 14 июня включительно, а 15 июня — с 8.00 до 12.00.
В рамках диспансеризации предлагается следующий спектр бесплатных обследований для граждан старше 18 лет:
- осмотр терапевта;
- лабораторные исследования (общий анализ крови, анализ на сахар и холестерин);
- определение онкомаркеров (КСК, ПСА, онкоцитология);
- ЭКГ;
- флюорография;
- маммография;
- УЗИ щитовидной железы.
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
В Казани среди пациентов поликлиник участились жалобы на отказ в медицинской помощи без прохождения диспансеризации. В вопросах, какой ценой татарстанские медики выполняют всевозрастающие планы по программе, эффекте «обязаловки» и проблемах, которые она создает, разбиралось «Реальное время».
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