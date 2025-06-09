В Кремле сообщили, что наступление под Днепропетровском необходимо для создания «буферной зоны»
Российское наступление на Днепропетровщине частично направлено на создание «буферной зоны» на территории Украины, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
На брифинге для журналистов Песков подтвердил связь между военными действиями на юге Украины и заявлениями президента Владимира Путина о необходимости создания такой зоны безопасности. На вопрос о том, ведется ли наступление в рамках создания этой буферной зоны, Песков ответил утвердительно: «В том числе, безусловно».
Накануне, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. В ходе операции украинские военные понесли потери до 170 человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.