В Кремле сообщили, что наступление под Днепропетровском необходимо для создания «буферной зоны»

Фото: Михаил Захаров

Российское наступление на Днепропетровщине частично направлено на создание «буферной зоны» на территории Украины, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На брифинге для журналистов Песков подтвердил связь между военными действиями на юге Украины и заявлениями президента Владимира Путина о необходимости создания такой зоны безопасности. На вопрос о том, ведется ли наступление в рамках создания этой буферной зоны, Песков ответил утвердительно: «В том числе, безусловно».

Накануне, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. В ходе операции украинские военные понесли потери до 170 человек.

Рената Валеева