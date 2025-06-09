Число желающих учиться в России китайцев выросло вдвое

В 2023–2024 годах поступило 34 тыс. заявок на учебные визы от граждан Китая

Фото: Михаил Захаров

За шесть лет в КНР число желающих получить образование в России выросло в два раза. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Минобрнауки в Китае Игорь Поздняков.

— Если в допандемийном 2019 году в консульские учреждения России в Китае поступило 17 тысяч визовых обращений о поездках с учебными целями, то в 2023–2024 годах — по 33–34 тысячи, — заявил Поздняков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день число китайских студентов и школьников, изучающих русский язык, в среднем составляет 82 тыс. в год. Его как специальность преподают в 182 вузах Китая, а в качестве отдельного предмета изучают в 125 школах. Как второй иностранный язык русский можно выучить почти в 400 китайских институтах и колледжах.



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Дарья Сайфиева