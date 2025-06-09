В России резко выросла заболеваемость корью, краснухой и коклюшем

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В России зафиксировано значительное превышение средних многолетних показателей по нескольким опасным инфекциям. Наиболее тревожная ситуация сложилась с корью, краснухой и коклюшем, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость корью в 2024 году выросла в 11 раз по сравнению со средним многолетним показателем. Всего было зарегистрировано 22 455 случаев, что на 72% больше, чем в 2023 году. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (5035 случаев), Дагестане (2199) и Московской области (1798). 89,5% заболевших корью не были вакцинированы.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Краснуха также демонстрирует шестикратное превышение средних многолетних показателей заболеваемости. Ситуация с коклюшем также критическая — рост заболеваемости составил 4,5 раза.

Кроме того, Роспотребнадзор отмечает значительный рост заболеваемости гемофильной инфекцией (в 13,4 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила (в три раза), гриппом (в три раза) и внебольничной пневмонией (в два раза).

В России разработана первая вакцина для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша, получившая название АаКДС-М. Эффективность и безопасность препарата подтверждены в ходе клинических испытаний.

Рената Валеева