ФСБ раскрыла сеть контрабанды деталей вертолетов Ми-8 на Украину
Уголовное дело заведено по факту подготовки контрабанды
Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку нелегального вывоза компонентов вертолетов Ми-8 и Ми-17 на территорию Украины. Информация предоставлена Центром общественных связей ФСБ.
Международная группа, состоящая из шести человек разных государств, среди которых граждане России, Украины и ближневосточных стран, занималась подготовкой отправки авиатехники за пределы страны. По данным ФСБ, координатором действий являлся иностранный гражданин, находящийся вне территории России.
Эксперты оценили стоимость задержанных деталей примерно в 400 миллионов рублей. Данные комплектующие пригодны для ремонта минимум четырех российских вертолетов.
Организованная группа, действуя по поручению зарубежных заказчиков, покупала новые запчасти через специально созданные коммерческие структуры у заводов-производителей и авиакомпаний-эксплуатантов. Затем они незаконно переправлялись через российскую границу.
Оперативниками возбуждено уголовное дело по статье о покушении на контрабанду вооружений и военного оснащения (ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ). Следствие продолжается.
В январе этого года «Реальное время» сообщало о том, что два вертолета среднего класса Ми-8МТВ-1, собранные на Казанском вертолетном заводе, будут переданы «Камчатскому авиапредприятию».
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