КВЗ отгрузит еще два вертолета Ми-8-МТВ-1 на Камчатку

Специалисты Камчатского авиапредприятия едут в Казань забирать два борта Ми-8-МТВ-1

Фото: Максим Платонов

Еще два вертолета среднего класса Ми-8МТВ-1, собранные на Казанском вертолетном заводе, в ближайшее время будут переданы «Камчатскому авиапредприятию». Камчатское МТУ Росавиации выдало 15 января сертификаты летной годности на получаемую технику, сообщила пресс-служба Росавиации. В результате авиапредприятие сможет эксплуатировать шесть современных вертолетов Ми-8МТВ-1, а также шесть вертолетов Ми-8Т.

— Специалисты Камчатского авиапредприятия отправились в Татарстан за новыми воздушными судами, — говорится в сообщении Росавиации. — Вертолеты Ми-8МТВ-1 (регистрационные номера RA-22567 и RA-22568) произведены на Казанском вертолетном заводе в декабре 2024 года.

Пополнение парка Камчатского авиапредприятия позволит увеличить частоту полетов и повысить качество услуг перевозки пассажиров. «Камчатка — сложный регион, и порой без вертолета невозможно обойтись», — приводится цитата гендиректора камчатского авиаперевозчика Алексея Храброва.

В ближайшее время вертолеты выполнят первые полеты под флагом Камчатского авиапредприятия и будут поставлены на дооборудование дополнительными топливными баками в Казани, после чего отправятся на Камчатку.

Напомним, в марте 2023 года холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписал с ГТЛК контракт на строительство новой партии вертолетов общей стоимостью 44,5 млрд рублей. Он предусматривает поставку 86 вертолетов типа Ми-8 с последующей передачей в лизинг российским авиакомпаниям. Новая авиатехника должна быть сдана до 2025 года.

Луиза Игнатьева