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Первый детский поезд отправился из Казани в Анапу

10:24, 09.06.2025
Первый детский поезд отправился из Казани в Анапу
Фото: Максим Платонов

Горьковская железная дорога отправила первый в этом году детский поезд №583 сообщением Казань — Анапа. Более 500 юных жителей Татарстана отправились на отдых к Черноморскому побережью, сообщили в Минтрансе республики.

В пути следования с детьми будут работать сотрудники поездных бригад, прошедшие специальную подготовку.

Перед отправлением поезда на вокзале Казань-1 была организована развлекательная программа с детскими песнями, аниматорами и флешмобом от студотрядов проводников.

Перевозчик отмечает, что за движением поезда осуществляется постоянный диспетчерский контроль. В составе поезда предусмотрен вагон-ресторан для организации питания детей.

Также 650 детей из разных уголков Татарстана отправились на летний отдых к Черноморскому побережью. Победители республиканских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов проведут каникулы в детских лагерях «Глобус» (Анапа) и «Сатера» (Крым).

Рената Валеева

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