650 юных татарстанцев отправились покорять Черноморское побережье

Фото: Рената Валеева

650 одаренных детей из разных уголков Татарстана отправились на летний отдых к Черноморскому побережью, сообщило Минмолодежи республики. Победители республиканских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов проведут каникулы в детских лагерях «Глобус» (Анапа) и «Сатера» (Крым).

Дети приехали из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Нижнекамска, Мамадыша, Апастовского и Кукморского районов, а также других населенных пунктов республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо отдыха, особое внимание в лагерях уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. Ребята примут участие в тематических встречах, дискуссиях и проектах, посвященных истории и традициям России и Татарстана.

В этом году на объектах детского отдыха и оздоровления будет организовано пребывание 220 687 детей.

Рената Валеева