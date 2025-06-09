На Дне России в Казани выступят «Каспий», «Марсель» и «Отпетые мошенники»

Концерт начнется в 15.30 у Центра семьи «Казан»

Фото: Динар Фатыхов

Большой концерт в честь Дня России в Казани начнется в 15.30 у Центра семьи «Казан». На сцене выступят группы «Каспий», «Марсель» и «Отпетые мошенники», сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города Азат Абзалов.

Также на концерте казанцы смогут послушать Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии, солиста ТАГТОиБ Артура Исламова, артистов Казанской городской филармонии.

— Завершится День России в 22.00 салютом, который будет доступен с акватории Казанки, — добавил докладчик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Концертная программа с вручением юным гражданам первых паспортов начнется 11 июня. Она пройдет в парках им. Урицкого и «Крылья Советов», в сквере «Авангард» и сквере на Советской площади. На протяжении недели в общественных пространствах всем желающим раздадут триколор ленты.

12 июня праздничные мероприятия пройдут в разных локациях. В Казанском кремле откроется новый семестр трудовых студенческих отрядов Татарстана, у мечети «Кул-Шариф» выступят лауреаты и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

— Также на территории Кремля в 11.00 откроется фестиваль «Мозаика культур», а перед началом фестиваля состоится масштабный Парад дружбы в национальных костюмах от Спасской башни, организованный Ассамблеей народов Татарстана, — рассказал Абзалов.



По его словам, основные мероприятия фестиваля развернутся во внутреннем дворе Присутственных мест Казанского кремля. Там приготовят выставку-ярмарку мастеров-ремесленников «Этно-маркет», мастер-классы, народные игры и открытый лекторий.

Галия Гарифуллина