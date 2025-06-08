Вячеслав Малежик продолжает борьбу с последствиями инсульта

Народный артист России Вячеслав Малежик до сих пор ощущает последствия перенесенного в 2017 году инсульта. Из-за болезни у певца отказали ноги, была потеряна координация, а также частично пропал голос.

В шоу «Секрет на миллион» музыкант признался, что до сих пор подволакивает ногу при ходьбе. Чтобы вернуться в форму, артист ходит по лестницам и крутит педали велосипеда.

Вячеслав Ефимович считает, что сам виноват в случившемся. По его мнению, он слишком много работал в прошлом, не уделяя должного внимания здоровью.

Ранее Малежик признавался, что частично восстановиться после инсульта ему помогла игра на гитаре. По словам артиста, время, проведенное за музыкальным инструментом, принесло больше эффекта, чем специальные упражнения, рекомендованные врачами.



