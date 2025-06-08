В Пестречинском районе задержан 17-летний водитель, устроивший погоню на раритетном «Москвиче»

Фото: Мария Зверева

Сотрудники ГИБДД в Пестречинском районе задержали несовершеннолетнего водителя, который попытался скрыться от полиции на автомобиле «Москвич». Заметив патруль, юноша начал опасное бегство, многократно нарушая ПДД и подвергая риску других участников движения.

Преследование завершилось в селе Кулаево, где 17-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он попытался скрыться бегством, но был задержан инспекторами ДПС.

В отношении несовершеннолетнего, который незаконно управлял транспортным средством, составлены административные протоколы.

Раритетный автомобиль помещен на специализированную стоянку до выяснения обстоятельств.

Матвей Гавриков