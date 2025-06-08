В Пестречинском районе задержан 17-летний водитель, устроивший погоню на раритетном «Москвиче»
Сотрудники ГИБДД в Пестречинском районе задержали несовершеннолетнего водителя, который попытался скрыться от полиции на автомобиле «Москвич». Заметив патруль, юноша начал опасное бегство, многократно нарушая ПДД и подвергая риску других участников движения.
Преследование завершилось в селе Кулаево, где 17-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он попытался скрыться бегством, но был задержан инспекторами ДПС.
В отношении несовершеннолетнего, который незаконно управлял транспортным средством, составлены административные протоколы.
Раритетный автомобиль помещен на специализированную стоянку до выяснения обстоятельств.
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