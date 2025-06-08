Более 75% ВИЧ-инфицированных в России получают отечественные препараты

Фото: Александр Ильин

Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус сообщил ТАСС об успешном импортозамещении в области лечения ВИЧ. По его данным, более 75% пациентов, состоящих на учете, получают антиретровирусные препараты российского производства.

— В России давно запущен процесс импортозамещения в лечении ВИЧ. Сегодня мы имеем значительный потенциал применения отечественных препаратов, — заявил Мазус. Он подчеркнул, что дефицита лекарств от ВИЧ в стране нет уже много лет.

Специалист отметил, что все заявки регионов на поставку препаратов, поданные в прошлом году, были полностью выполнены Минздравом.

Лекарства своевременно доставлены во все регионы и доходят до пациентов. В ближайший месяц будут сформированы заявки на обеспечение регионов препаратами на следующий год.

Матвей Гавриков