В Казани растут ставки аренды жилья в разрезе мегаполисов России

Фото: Максим Платонов

По данным федеральной компании «Этажи», Казань вошла в число немногих российских мегаполисов, где наблюдается рост средних ставок аренды жилья. В то время как большинство крупных городов демонстрируют снижение цен на аренду, в Казани стоимость однокомнатных квартир выросла на 1,4%.

Об этом сообщают «Известия».

Наибольшее снижение ставок зафиксировано в Челябинске (-3,6%), Волгограде (-3,4%) и Екатеринбурге (-3,2%). Однако Казань вместе с Уфой (+0,4%) показали противоположную тенденцию.

Особенно заметен рост в сегменте двухкомнатных квартир: в Казани увеличение составило 1,6%, что является вторым показателем среди мегаполисов после Краснодара (+2,6%).

Эксперты связывают общероссийское снижение ставок с резким ростом предложения на фоне сдержанного спроса. По сравнению с прошлым годом объем предложения на рынке аренды вырос на 40—60%. Однако казанский рынок демонстрирует иные тенденции, что может быть связано с локальными факторами спроса и предложения.

Напомним, что объем кредитов под залог недвижимости в первом квартале 2025 года увеличился на 13% к аналогичному периоду 2024-го и составил 142 млрд рублей, подсчитали в ЦБ. Средний размер кредита увеличился на 10%, до 4,1 млн рублей.

Матвей Гавриков