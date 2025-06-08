В Татарстане ночью 9 июня ожидают туман

Фото: Дарья Пинегина

По данным РСЧС Татарстана, местами на территории региона ожидается туман в ночь на 9 июня. В связи с этим жителям рекомендовано проявлять повышенную осторожность при передвижении по улицам и дорогам.

Специалисты советуют использовать для перехода проезжей части только наземные или подземные пешеходные переходы. Также необходимо уделить особое внимание безопасности пожилых и больных людей, не оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефону 112. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и быть внимательными во время неблагоприятных погодных условий.

Матвей Гавриков