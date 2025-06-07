Аида Гарифуллина организовала гала-концерт для юных талантов Татарстана

В Большом концертном зале имени С. Сайдашева прошел гала-концерт победителей Второго Республиканского конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Татарстана». Мероприятие организовала заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина.

Более ста талантливых детей из разных уголков Татарстана выступили на сцене. В номинациях: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал, ансамбль — участниками стали ребята из разных уголков республики. Они исполнили произведения разных стран и эпох, включая композиции, посвященные 80-летию Великой Победы.

«Все находится в гармонии», — отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она подчеркнула важность поддержки каждого талантливого ребенка и сказала, что Аида Гарифуллина является творческим маяком для маленьких звездочек.

Аида Гарифуллина вручила победителям и их педагогам-наставникам денежные премии, дипломы и памятные призы. Она пожелала детям удачи и веры в себя, отметив, что победа — это радость, но мы учимся намного большему, когда не побеждаем.

