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Бастрыкин возобновил дело о разбитом асфальте в татарстанском селе

16:53, 07.06.2025
Бастрыкин возобновил дело о разбитом асфальте в татарстанском селе
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела о плохом состоянии дороги в селе Ильбухтино Тукаевского района Татарстана. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее производство по этому делу было прекращено, однако после повторного обращения местных жителей, жаловавшихся на непригодное состояние дороги, Бастрыкин принял решение о его возобновлении.

Жители села Ильбухтино описывают ситуацию как критическую: асфальтовое покрытие отсутствует, грунт размывается дождями, что делает дорогу непроезжей не только для личного транспорта, но и для автомобилей экстренных служб.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

18 февраля Тукаевский райсуд удовлетворил иск прокурора и признал незаконным бездействие местного исполкома по предотвращению подтоплений в Ильбухтино.

В сентябре 2024 года был проведен инспекционный выезд, по итогам которого было решено разработать проект отвода сточных вод от населенного пункта. ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» подготовила проектно-сметную документацию на сумму 4,3 млн рублей, однако источник финансирования не был определен и работы не начались.

Рената Валеева

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