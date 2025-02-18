Суд обязал исполком Тукаевского района принять меры против подтопления деревни Ильбухтино

Фото: Максим Платонов

Тукаевский райсуд удовлетворил административный иск прокурора и признал незаконным бездействие местного исполкома по предотвращению подтоплений в деревне Ильбухтино. Суд обязал принять меры для защиты населенного пункта от паводковых вод, передает пресс-служба.

Решению суда предшествовала прокурорская проверка, инициированная многочисленными жалобами жителей деревни Ильбухтино. В ходе проверки установлено, что с 2018 года в период активного таяния снега дороги и приусадебные участки на улицах Центральной, Столбовой, Мензелинской и других систематически подвергаются подтоплению, причиняя ущерб имуществу граждан и затрудняя проезд.

Несмотря на обращения жителей, органы местного самоуправления не предприняли достаточных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению ущерба в паводкоопасный период.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сентябре 2024 года был проведен инспекционный выезд, по итогам которого было решено разработать проект отвода сточных вод от населенного пункта. ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» подготовила проектно-сметную документацию на сумму 4,3 млн рублей, однако источник финансирования не был определен, и работы не начались. Это стало основанием для обращения прокурора в суд.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рената Валеева