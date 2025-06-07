За неделю еще 611 татарстанцев пострадали от укусов клещей, больше всего — в Казани

Фото: Реальное время

По данным Роспотребнадзора по Татарстану, с начала года в медицинские учреждения республики обратился 5 271 человек после укусов клещей, среди них 1 392 ребенка. Только за последнюю неделю от присасывания клещей пострадали 611 жителей республики, сообщили в пресс-службе.

Лидером по числу пострадавших по-прежнему является Казань — 1 555 случаев (прирост за неделю составил 239 человек). На втором месте — Набережные Челны (716 случаев, +37), замыкает тройку Нижнекамский район (434 случая, +28).

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

За прошедшую неделю специалисты лаборатории Роспотребнадзора зафиксировали второй случай иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) в Татарстане. Кроме того, подтвержден один случай клещевого энцефалита, при этом укус произошел на территории Башкортостана.

Всего с начала года исследовано более 2 500 клещей. Лабораторные анализы выявили возбудителя боррелиоза в 379 (15,1%) членистоногих, анаплазмоза — в 24 (0,9%), эрлихиоза — в 21 (0,8%) и энцефалита — в 13 (0,5%).

Рената Валеева