Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу энергетиков детям
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий значительные штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Размер штрафов варьируется в зависимости от статуса нарушителя:
- граждане: от 30 до 50 тыс. рублей;
- должностные лица: от 100 до 200 тыс. рублей;
- юрлица: от 300 до 500 тыс. рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение является частью системной работы по защите здоровья подрастающего поколения.
Напомним, в ближайшее время в вендинговых аппаратах с напитками появится система подтверждения возраста по биометрии при совершении покупок.
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