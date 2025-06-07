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Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу энергетиков детям

13:47, 07.06.2025
Путин подписал закон о повышении штрафов за продажу энергетиков детям
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий значительные штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер штрафов варьируется в зависимости от статуса нарушителя:

  • граждане: от 30 до 50 тыс. рублей;
  • должностные лица: от 100 до 200 тыс. рублей;
  • юрлица: от 300 до 500 тыс. рублей.
взято с сайта kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение является частью системной работы по защите здоровья подрастающего поколения.

Напомним, в ближайшее время в вендинговых аппаратах с напитками появится система подтверждения возраста по биометрии при совершении покупок.

Рената Валеева

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