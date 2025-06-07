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Завтра в Татарстане ожидается усиление ветра, ливни и грозы

13:15, 07.06.2025
Завтра в Татарстане ожидается усиление ветра, ливни и грозы
Фото: Реальное время

Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Ночью и днем 8 июня на территории республики ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 метров в секунду и местами сильные ливневые дожди.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

РСЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать меры предосторожности:

  • избегайте укрытия под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач во время грозы. Эти объекты представляют повышенную опасность при сильном ветре и ударах молнии;
  • при переходе проезжей части используйте надземные или подземные пешеходные переходы, если это возможно. Сильный ветер может затруднить движение и создать опасность на дороге;
  • обратите особое внимание на детей и пожилых людей, обеспечьте им безопасность и необходимую помощь.

Оказывайте помощь больным и нуждающимся в поддержке людям.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону экстренных служб 112.

По сообщению Гидрометцентра, ночью ожидается до +18, днем — от +24 до +29.

Рената Валеева

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