Завтра в Татарстане ожидается усиление ветра, ливни и грозы
Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Ночью и днем 8 июня на территории республики ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 метров в секунду и местами сильные ливневые дожди.
РСЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать меры предосторожности:
- избегайте укрытия под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач во время грозы. Эти объекты представляют повышенную опасность при сильном ветре и ударах молнии;
- при переходе проезжей части используйте надземные или подземные пешеходные переходы, если это возможно. Сильный ветер может затруднить движение и создать опасность на дороге;
- обратите особое внимание на детей и пожилых людей, обеспечьте им безопасность и необходимую помощь.
Оказывайте помощь больным и нуждающимся в поддержке людям.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону экстренных служб 112.
По сообщению Гидрометцентра, ночью ожидается до +18, днем — от +24 до +29.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.