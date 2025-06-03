В Госдуме предложили увеличить маткапитал для молодых матерей до 24 лет

Фото: Мария Зверева

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила увеличить материнский капитал на один миллион рублей для женщин, которые становятся матерями в возрасте до 24 лет. Обращение с этой инициативой было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА «Новости».

Лантратова уточнила, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в конце 2024 года поднимал вопрос о поддержке раннего родительства. В настоящее время средний возраст рождения первого ребенка составляет 28–29 лет, что, по мнению Лантратовой, создает трудности для женщин, желающих продолжить карьеру или образование после первого ребенка. Это, в свою очередь, может отложить возможность рождения второго ребенка.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнула, что поддержка молодых матерей поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Она считает, что более раннее рождение первого ребенка увеличит вероятность появления вторых и последующих детей и снизит риски осложнений во время беременности и родов.

Напомним, что срок рассмотрения заявлений на маткапитал сократят до 5 дней.



Анастасия Фартыгина