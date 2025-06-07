Путин подписал закон об эксперименте по легализации гостевых домов

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации деятельности гостевых домов в ряде регионов России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент затронет Алтай, Дагестан, Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский край, Архангельскую, Владимирскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Ростовскую, Херсонскую области, Севастополь, а также федеральную территорию «Сириус».

Закон вводит понятие «гостевой дом» как тип средства размещения в индивидуальном жилом доме или его части, предназначенного для временного проживания. Гостевые дома, расположенные на территориях, участвующих в эксперименте, подлежат внесению в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей — с присвоением уникального номера.

Документ устанавливает требования к индивидуальным жилым домам, претендующим на получение статуса «гостевой дом». В частности, земельный участок под домом должен быть отнесен к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под ИЖС или ведение личного подсобного хозяйства. Также требуется отсутствие решения о сносе самовольной постройки и наличие зарегистрированного права собственности на дом в ЕГРН.

Закон вводит запрет на оказание услуг в гостевых домах, не внесенных в реестр, и на размещение информации об услугах без указания идентификационного номера и ссылки на запись в реестре.

Предусмотрена возможность приостановления действия классификации гостевого дома на срок до 30 дней в случае выявления нарушений.

Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Положение об обязательном указании идентификационного номера гостевого дома в рекламе и интернете — с 1 января 2026 года.

Рената Валеева