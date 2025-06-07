Сергей Бобровский установил новый рекорд и стал 18-м по победам в плей-офф НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ, завершив игру во втором овертайме со счетом 5:4. Счет в серии до четырех побед стал 1–1, пишет РБК.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 броска по своим воротам. Это вторая игра финала, в которой Бобровский сделал не менее 40 сейвов. В первом матче (3:4 ОТ) он также отразил 42 броска.

36-летний Бобровский одержал свою 58-ю победу в карьере в плей-офф (в 113 матчах), что позволило ему обойти финна Туукку Раска (57 в 104-х) и выйти на 18-е место в истории НХЛ по количеству побед вратарей в плей-офф. Рекорд принадлежит Патрику Руа (151 победа в 247 играх).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шайбы в составе «Флориды» забросили Дмитрий Куликов (29), Сэм Беннетт (3), Сет Джонс (12) и Брэд Маршанд (33, 89). У «Эдмонтона» отличились Эвандер Кейн (8), Эван Бушар (10), Леон Драйзайтль (13) и Кори Перри (60).

Бобровский стал первым голкипером в истории НХЛ, начавшим финал Кубка Стэнли с двух матчей подряд с 40 или более сейвами. Рекорд по количеству сейвов за одну игру в финале плей-офф принадлежит Патрику Руа (63, 1996).

Третий матч серии состоится в ночь на 10 июня на площадке «Флориды».

Рената Валеева