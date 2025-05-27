«Плесень гибнет на свету»: Госдума приняла закон о прозрачности расходов на ЖКХ

Фото: Максим Платонов

Госдума во втором и третьем чтениях поддержала законопроект, вводящий единые стандарты отчетности для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК в сфере ЖКХ. Закон обяжет все управляющие организации отчитываться перед жильцами по утвержденной Минстроем форме и подробно обосновывать расходы, связанные с эксплуатацией дома. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года, а отчетность по новой форме за 2025 год начнется с начала 2026 года.

— Жилищный кодекс давно требует от управляющих организаций отчитываться перед жильцами, но по факту это часто формальность. Новый закон устраняет эту проблему, — подчеркнул один из авторов законопроекта, депутат Илья Вольфсон в своем телеграм-канале.

Раиль Шакиров

Что изменится:

Единые стандарты отчетности: Минстрой разработает единую форму отчетности с четким перечнем обязательных сведений.

Публичность отчетов: отчеты будут доступны в ГИС ЖКХ и региональных системах, что обеспечит прозрачность для собственников.

Четкие сроки: отчетность должна быть представлена до конца первого квартала каждого года.

Упрощение документооборота: автоматическая выписка из ЕГРН при переводе помещения из жилого в нежилое и отмена акта приемочной комиссии при перепланировке.

— Закон обяжет все УК отчитываться по единой форме и в ходе отчета уже объяснять, убеждать и обосновывать расходы, связанные с эксплуатацией до. Это значит, что порядка будет больше. Плесень гибнет на свету, чем больше света, тем больше порядка, — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Рената Валеева