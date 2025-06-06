МЧС хочет ограничить выдачу ОТТС автомобилям без «карты спасения»

МЧС планирует обсудить с Министерством промышленности и торговли возможность введения ограничений на выдачу одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для автомобилей, не оборудованных «картой спасения».

«Карта спасения» — это документ, содержащий техническую информацию об автомобиле, которая помогает спасателям быстро и эффективно действовать в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации. В нем указаны тип двигателя, расположение батареи в электромобилях и гибридах, а также другие важные данные, необходимые для проведения спасательных работ.

ГОСТ, регулирующий использование «карты спасения», вступил в силу в феврале 2023 года. Однако не все автопроизводители предоставили информацию, необходимую для создания таких документов.

