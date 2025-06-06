В Мензелинском районе ДТП унесло жизнь пассажирки, пострадала годовалая девочка

Сегодня в Мензелинском районе водитель автомобиля KIA съехал на правую обочину и врезался в мачту освещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

В результате аварии пассажирка — супруга водителя — погибла, а их малолетняя дочь, в возрасте 1 год и 7 месяцев, получила легкие травмы благодаря тому, что была пристегнута в детском удерживающем устройстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП. Ведомство снова призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и обязательно использовать удерживающие устройства для маленьких пассажиров.



Анастасия Фартыгина