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Катерина Ковальчук и Гарик Харламов отметили первую годовщину свадьбы

16:33, 06.06.2025

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов отметили первый год совместной жизни. В честь этого события артисты поздравили друг друга в социальных сетях.

Супруги опубликовали пост со свадебными фотографиями и теплыми словами: «Год, как мы муж и жена. И пять лет, как идем вместе. Когда находишь то самое — никогда не сдаешься». Пользователи в комментариях пожелали паре счастья и здоровья.

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