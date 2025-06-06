Катерина Ковальчук и Гарик Харламов отметили первую годовщину свадьбы

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов отметили первый год совместной жизни. В честь этого события артисты поздравили друг друга в социальных сетях.

Супруги опубликовали пост со свадебными фотографиями и теплыми словами: «Год, как мы муж и жена. И пять лет, как идем вместе. Когда находишь то самое — никогда не сдаешься». Пользователи в комментариях пожелали паре счастья и здоровья.

