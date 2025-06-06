Врач предупредила о рисках для здоровья из-за кондиционеров в жару

Доктор Ольга Ткачева предупредила россиян о рисках, связанных с перепадами температур и использованием кондиционеров в жару.

По словам профессора, чрезмерное использование кондиционера может повысить чувствительность организма к высоким температурам, что увеличивает риск теплового удара. Особенно осторожными следует быть пожилым людям и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Длительное пребывание в помещениях с кондиционером может привести к повышению артериального давления. Оптимальная разница между температурой в помещении и на улице должна составлять 5—7 градусов.

