Врач предупредила о рисках для здоровья из-за кондиционеров в жару
Доктор Ольга Ткачева предупредила россиян о рисках, связанных с перепадами температур и использованием кондиционеров в жару.
По словам профессора, чрезмерное использование кондиционера может повысить чувствительность организма к высоким температурам, что увеличивает риск теплового удара. Особенно осторожными следует быть пожилым людям и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.
Длительное пребывание в помещениях с кондиционером может привести к повышению артериального давления. Оптимальная разница между температурой в помещении и на улице должна составлять 5—7 градусов.
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